Barcelona - Atletico Madrid (CANLI)

İspanya Ligi La Liga'da bitime 4 hafta kala şampiyonluğun kaderini etkileyecek bir haftaya tanıklık ediyoruz. 76 puanlı lider Atletico Madrid, 2 puan gerisinde averajla kendisi gibi 74 puanlı Real Madrid'in hemen altındaki Barcelona'ya konuk oluyor. Çıkacak sonucun zirveyi karıştıracağı maçın ardından yarın ise ikinci Real, 70 puanlı dördüncü sıradaki Sevilla'yı sahasında ağırlayacak. Bu karşılaşma da yine Spor Smart üzerinden saat 22.00'de ekranlara gelecek.

Barcelona: Stegen, Minguenza, Pique, Lenglet, Busquets, Dest, Jong, Pedri, Alba, Messi, Griezmann.

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco, Koke, Llorente, Lemar, Correa, Suarez.

Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Camp Nou'da oynanacak ve saat 17.15'te başlayan karşılaşmayı Mateu Lahoz yönetiyor. D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...