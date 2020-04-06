Barcelona, Antoine Griezmann kararını verdi

Atletico Madrid'den transfer olduğu Barcelona'da istenilen performansa ulaşamayan ve mutsuz olduğu belirtilen Antoine Griezmann'ın takımdan ayrılabileceği yönünde söylentiler hakimdi.

Manchester United ve PSG'nin gündeminde olan Griezmann'ın, Barcelona'nın yeniden takıma kazandırmak istediği Neymar'ın transferinde takas hamlesi olarak da kullanılabileceği belirtiliyordu.

Bu sezon çıktığı 26 maçta sadece 8 gol atmasına rağmen Marca'nın haberine göre Barcelona, Griezmann'ı yollamayı düşünmüyor.

Katalan ekibinin ilerleyen süreçteki planları içinde olduğu belirtilen Griezmann'ın, yaz aylarında satılmasının mümkün olmadığı aktarılıyor.