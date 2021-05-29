Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa’da tarih yazma peşinde... Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Final Four'un ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, diğer eşleşmede AX Armani Exchange Milan’a 84-82 üstünlük sağlayan Barcelona ile finalde karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkacak Anadolu Efes ile Barcelona, Turkish Airlines EuroLeague'de 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 12’sini Barcelona, 11’ini ise Anadolu Efes kazandı. Temsilcimiz, bu sezon Barcelona’yı İstanbul’da 86-79, deplasmanda ise 88-86 mağlup etti.





Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague finali ne zaman, hangi kanalda?

Lanxess Arena’da oynanacak olan Barcelona - Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague finali 30 Mayıs Pazar günü TSİ 21:30’da başlayacak ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes - Barcelona maçının beIN SPORTS HABER’de şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

. Dev maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

EuroLeague finali öncesi son dakika

Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste 2. kez finale kalan Anadolu Efes'te coach Ergin Ataman ile Shane Larkin, 7 yıl sonra final hasretini dindiren Barcelona'da coach Jasikevicius ile NBA yıldızı Pau Gasol basın toplantısına katıldı...

Ergin Ataman tarihe geçebilir

Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşırsa Ergin Ataman, Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague’i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdıracak. Ataman ayrıca, farklı takımla Avrupa şampiyonluğu yaşayan 3. isim olarak da tarihe geçecek. Şu ana kadar bunu başaran sadece iki coach bulunuyor. Dusan Ivkovic (EuroLeague, EuroCup, Saporta ve Koraç) ile Aito Garcia Reneses (EuroCup, Saporta, Koraç ve EuroChallenge).

Sarunas Jasikevicius 4. isim olmak istiyor

Barcelona şampiyonluğa ulaşırsa Sarunas Jasikevicius hem oyuncu hem coach olarak EuroLeague şampiyonluğu kazanan 4. isim olarak tarihe geçecek. Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Daha önce oyuncu ve coach olarak şampiyonluk yaşayan diğer kişiler şunlar: Armenak Alachachan, Lolo Sainz, Stevislav Pesic.

'Shane Larkin, şampiyonluğu kazandıran oyuncu olacak'

Euroleague kariyerinde ikinci kez final heyecanı yaşayacak Ergin Ataman şunları söyledi: "Tüm takımlar şampiyon olmak için buraya geliyor. Hangi takımın oyuncuları en iyi performansını sahaya yansıtırsa, o takım şampiyonluğa uzanacak. İyi savunma yaptığınız zaman geçiş hücumlarını bulup tempolu basketbol oynayabiliyorsunuz. Maç içerisinde kazanmanın yolunu bir şekilde buluyoruz. Larkin CSKA maçında belki çok sayı atmadı ama bugün EuroLeague şampiyonluğunu kazandıran oyuncu olacak. Tıpkı son 2 sezondur bize her şeyini verdiği gibi.”

Larkin: Şampiyon olacağız!

"Coachun güveni çok önemli. Gerçekten bana çok güvendi. Bana müthiş bir özgürlük verdi ve şu an olduğum oyuncu haline gelmemde müthiş destek oldu. Umarım her zamanki oyunumu finalde sahaya yansıtacağım ve şampiyon olacağız. Önemli olan bireysel performanstan ziyade, takım olarak şampiyonluğa ulaşmamız"

'EuroLeague'in en iyi iki takımı karşı karşıya'

Zalgiris'le müthiş işlere imza atan ve antrenörlük kariyerinin ilk Euroleague finalini Barcelona'nın başında yaşayacak Sarunas Jasikevicius, "Savunmada çok daha iyi bir iş ortaya koymamız gerekiyor. Bu kez rakibimiz özellikle hücumda daha zorlu. Avrupa Ligi’nin şu anki en iyi iki takımı şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Final maçında en iyi oyununuzu sahaya yansıtmanız gerek. Doğru zihinsel yapıya, konsantrasyona ve oyun planına sahip olmanız lazım" diye konuştu.

Gasol: Kazanmak için önemli bir şansımız var

"Takıma 2 ay kadar önce katıldım ve Barcelona’nın parçası olduğum için minnettarım. Şimdi de şampiyonluğu kazanmak için önemli bir şansımız var. Takımıma elimden geldiğince en iyi katkıyı vermeye çalışacağım. Kobe Bryant da bir yerlerden beni izleyecektir".

Hedef 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupası

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor. Lacivert Beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996’da Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek. Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe’nin ardından Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

Barcelona iki kez şampiyon oldu

Anadolu Efes’in finaldeki rakibi Barcelona, EuroLeague'de daha önce iki kez kupayı müzesine götürdü. İspanyol ekibi, organizasyonda 2002-2003 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı. Barcelona, finali kazanarak EuroLeague'de üçüncü kupasını elde etmeye çalışacak.