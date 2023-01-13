Turkish Airlines EuroLeague'nin çift maçlı haftasında Anadolu Efes, İspanya deplasmanında turunu sürdürecek. Haftanın açılış karşılaşmasında, Valencia'ya 81-71’lik skorla kaybeden Lacivert-Beyazlılar, Barcelona karşısına çıkacak. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı Anadolu Efes 96-86 kazanmıştı. EuroLeague'de son 5 maçta 3. yenilgisini alan Efes 18. maçta, 9 galibiyet, 9 mağlubiyetle 9. sıraya kadar geriledi. Barça ise 18 maçta 12 galibiyetle 2. sırada yer alıyor.

Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Palau Blaugrana’da oynanacak ve saat 22:30’da başlayacak Barcelona-Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Avrupa arenasındaki 786. maçına çıkacak olan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 785 karşılaşmada 447 galibiyet ve 338 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 538. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 537 karşılaşmada 290 galibiyet ve 247 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 39 kez karşılaşırken, Lacivert Beyazlılar, 17 galibiyet, 22 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta Efes, 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 27 karşılaşmada temsilcimiz 13 galibiyet, 14 mağlubiyet aldı.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ergin Ataman'ın ekibi 96-86 kazanmıştı.

Turkish Airlines EuroLeague’in 18. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Valencia takımına deplasmanda 71-81 mağlup olmuş, Barcelona ise Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını deplasmanda 82-75 yenmişti. EuroLeague’de 18. haftanın ardından Anadolu Efes, 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ile 9., Barcelona ise 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.