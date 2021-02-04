Turkish Airlines EuroLeague'in ilk yarısında 4 maçlık mağlubiyet serisini Barcelona zaferiyle sonlandıran Anadolu Efes, aynı başarıyı bu kez deplasmanda da tekrarlamaya çalışacak. 22 maçta 12 galibiyetle 9. sırada yer alan Lacivert-Beyazlılar Jasikevicius yönetimindeki lider Barça'yla (23 maçta 17 galibiyet) rövanş için karşılaşacak. Maç öncesi değerlendirmede bulunan coach Ergin Ataman, "Calathens, Higgins ve Mirotic gibi yıldız oyuncuların skorer oyunu ile birlikte sert savunma yapan ve tempolu oynayan bir takım. Az top kaybı yapmalıyız. Hücumda sabırlı ve doğru şut seçimleriyle kontrollü oynayıp, savunmada pota altını iyi korumamız gerekiyor. Play-Off’lara iyi bir sıradan girmek için en üst seviyede mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz, 86-79 kazanmıştı.

Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague tarafından “Haftanın Maçı” olarak seçilen ve Palau Blaugrana’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Turkish Airlines Euroleague’in 22. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 86-72 mağlup etmiş, FC Barcelona ise 23. hafta maçında Yunan temsilcisi Olympiacos’u deplasmanda 76-74 yenmişti. Euroleague’de 23. haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile dokuzuncu, FC Barcelona ise 17 galibiyet ve altı mağlubiyet ile birinci sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ile Barcelona 35. kez karşı karşıya

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, temsilcimiz 14 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta takımımız dört galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 22 karşılaşmada takımımız 10 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

Avrupa’da 709. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 709. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 708 karşılaşmada 400 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 461. maçını yapacak. Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 460 karşılaşmada 243 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.