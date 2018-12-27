Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde bu akşam deplasmanda oynayacağı Barcelona Lassa'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 14 haftada Efes; 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor. Barca ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

Barcelona - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Palau Blaugrana'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

13. randevu

Anadolu Efes ile Barcelona, Euroleague'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisini rakibini 8 kez mağlup ederken, lacivert-beyazlılar ise parkeden 4 kez galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 87.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Barcelona ise 75. 9 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de R. Beabois 14.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Barca'da ise K. Kuric 10. 4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.