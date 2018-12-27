Barcelona - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Turkish Airlines EuroLeague 15. maç dönemi bugün iki Türk temsilcimiz sahaya çıkacak. Anadolu Efes, İspanya’nın Barcelona Lassa takımına konuk olacak. 14. hafta itibarıyla 8 galibiyetle Efes 4. sırada yer alırken, Barça ise 9. sırada bulunuyor. Peki, Barcelona - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde bu akşam deplasmanda oynayacağı Barcelona Lassa'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 14 haftada Efes; 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor. Barca ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.
Barcelona - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Palau Blaugrana'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
13. randevu
Anadolu Efes ile Barcelona, Euroleague'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisini rakibini 8 kez mağlup ederken, lacivert-beyazlılar ise parkeden 4 kez galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.
İstatistiklerle iki takım
Ligde Anadolu Efes 87.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Barcelona ise 75. 9 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de R. Beabois 14.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Barca'da ise K. Kuric 10. 4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.