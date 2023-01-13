Barcelona-Anadolu Efes maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'nin çift maçlı haftasında Anadolu Efes, İspanya deplasmanındaki turunu sürdürüyor. Çift maç haftasının ilk etabında, Valencia'ya 81-71’lik skorla kaybeden Lacivert-Beyazlılar, Barcelona karşısına çıktı. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı Anadolu Efes 96-86 kazanmıştı. EuroLeague'de son 5 maçta 3. yenilgisini alan Efes 18. maçta, 9 galibiyet, 9 mağlubiyetle 9. sıraya kadar geriledi. Barça ise 18 maçta 12 galibiyetle 2. sırada yer alıyor.

Barcelona 48-62 Anadolu Efes (Karşılaşmada son periyot oynanıyor)

Karşılaşmaya çok iyi bir giriş yapan Anadolu Efes, 6:58 kala Tibor Pleiss'ın basketiyle 0-9 önde olan taraftı. 6:02 kala Chris Singleton'ın üçlüğü 2-12 ile farkı çift hanelere çıkardı. Aradaki skor avantajını son bölüme kadar koruyan Anadolu Efes, 33 saniye kala Rodrigue Beuabois'nın basketiyle ilk periyodu da 9-21 önde tamamladı.

İlk periyot sonucu: Barcelona 9-21 Anadolu Efes

İkinci periyoda da iyi başlayan temsilcimiz, 6:39 kala Shane Larkin'in üçlüğü sonucunda 13-29 ile farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Barcelona'nın farkı azaltma çabalarına rağmen skor avantajını koruyan Anadolu Efes, 2:37 kala 21-36 önde olan taraftı. Son bölümde Barcelona, Nikola Mirotic ve Jan Vesely ile etkili olmaya çalışsa da Efes, ilk yarıyı 28-39 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Barcelona 28-39 Anadolu Efes

Üçüncü periyotta 6:41 kala Nikola Mirotic'in basketi, durumu 34-42 yaptı. Farkı yeniden çift hanelere çıkaran temsilcimiz, 5:12 kala Tibor Pleiss'ın basketiyle 36-50'lik üstünlüğü yakaladı. Shane Larkin ve Vasilije Micic ile etkili olan Anadolu Efes, 1:46 kala Micic'ten gelen üç sayılık isabet ile 43-60'lık skor avantajını elde etti. Kalan bölümde Barcelona'nın çabasına rağmen üçüncü periyot 48-62 sona erdi.

Üçüncü periyot sonucu: Barcelona 48-62 Anadolu Efes

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Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Palau Blaugrana’da oynanan ve saat 22:30’da başlayan Barcelona-Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde...

Avrupa arenasındaki 786. maçına çıkan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 785 karşılaşmada 447 galibiyet ve 338 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 538. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 537 karşılaşmada 290 galibiyet ve 247 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 39 kez karşılaşırken, Lacivert Beyazlılar, 17 galibiyet, 22 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta Efes, 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 27 karşılaşmada temsilcimiz 13 galibiyet, 14 mağlubiyet aldı.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ergin Ataman'ın ekibi 96-86 kazanmıştı.

Turkish Airlines EuroLeague’in 18. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Valencia takımına deplasmanda 71-81 mağlup olmuş, Barcelona ise Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını deplasmanda 82-75 yenmişti. EuroLeague’de 18. haftanın ardından Anadolu Efes, 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ile 9., Barcelona ise 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.