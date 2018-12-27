Barcelona - Anadolu Efes maç sonucu: 80-65

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maça hücumda çok iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Anadolu Efes; Beaubois, Micic ve Moerman ile dış şut isabetleri bularak 5:47 kala 10-16'lık üstünlüğü yakaladı. Hücumda üst üste top kayıpları yapan temsilcimiz, 2:47 kala skorun 21-21'e gelmesine engel olamadı. Kalan bölümde kenardan gelen Brock Motum ile etkili olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-29 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, 5:57 kala deplasmanda skoru 25-42'ye getirdi. Barcelona, 7-0'lık seriyle skoru 32-42'ye getirse de temsilcimiz, ilk yarıyı 39-50 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan taraf Barcelona Lassa oldu. Ev sahibi ekip, 3:20 kala 53-53 eşitliği yakaladı. Üçüncü çeyreğin son dakikasına girilirken ise Ribas'ın üçlüğüyle Barcelona, skoru 59-55'e getirdi. Çeyrek ise Barcelona'nın 59-57 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte sadece 7 sayı!

Temsilcimiz Anadolu Efes, ilk yarıda toplam 50 sayı atmasına rağmen üçüncü çeyrekte sadece 7 sayı bulabildi.

20-7'lik Barcelona üstünlüğü, son çeyreğe 59-57 geride girmemize neden oldu.

Son çeyrekte fark arttı

Son çeyreğe savunmada yine etkili başlayan Barcelona, farkı da arttırmayı başardı. 3:04 kala ev sahibi ekip, skoru 74-61'e getirdi. Kalan bölümde temsilcimizin çabaları farkın azalması adına sonuç vermezken ev sahibi ekip, karşılaşmadan 80-65'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Anadolu Efes, son 5 maçta 4. yenilgisini alırken toplamda da 15. maçta 6. kez mağlup oldu.

4 maçlık mağlubiyet serisini geçtiğimiz hafta Baskonia deplasmanında sonlandıran Barcelona ise üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Temsilcimizde Brock Motum 13 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Vasilije Micic de maçı 11 sayı, 7 asist ile tamamladı.

Barcelona'da Pierre Oriola 14 sayıyla maçın en skoreri olurken Kevin Seraphin ve Chris Singleton 13'er sayıyla oynadılar.

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