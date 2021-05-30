Barcelona - Anadolu Efes final maçı Canlı

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa’da tarih yazma peşinde...Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Final Four'un ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, diğer eşleşmede AX Armani Exchange Milan’a 84-82 üstünlük sağlayan Barcelona ile finalde karşı karşıya. Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkacak Anadolu Efes ile Barcelona, Turkish Airlines EuroLeague'de 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 12’sini Barcelona, 11’ini ise Anadolu Efes kazandı. Temsilcimiz, bu sezon Barcelona’yı İstanbul’da 86-79, deplasmanda ise 88-86 mağlup etti.

Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague finali ne zaman, hangi kanalda?

Lanxess Arena’da oynanacak olan Barcelona - Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague finali 30 Mayıs Pazar günü TSİ 21:30’da başlayacak ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes - Barcelona maçının beIN SPORTS HABER’de şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Dev maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

MAÇ BAŞLADI

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Ergin Ataman tarihe geçebilir

Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşırsa Ergin Ataman, Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague’i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdıracak. Ataman ayrıca, farklı takımla Avrupa şampiyonluğu yaşayan 3. isim olarak da tarihe geçecek. Şu ana kadar bunu başaran sadece iki coach bulunuyor. Dusan Ivkovic (EuroLeague, EuroCup, Saporta ve Koraç) ile Aito Garcia Reneses (EuroCup, Saporta, Koraç ve EuroChallenge).





Hedef 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupası

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor. Lacivert Beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996’da Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek. Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe’nin ardından Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

Barcelona daha önce iki kez şampiyon olmuştu

Anadolu Efes’in finaldeki rakibi Barcelona, EuroLeague'de daha önce iki kez kupayı müzesine götürdü. İspanyol ekibi, organizasyonda 2002-2003 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı. Barcelona, finali kazanarak EuroLeague'de üçüncü kupasını elde etmeye çalışacak.