Barcelona - Anadolu Efes Euroleague finali şifresiz yayınlanacak

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacağını açıkladı.

Barcelona ile Anadolu Efes arasında oynanacak Euroleague finalinin şifreli olarak yayınlanacak olması basketbolseverler tarafından tepki görmüştü. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kısa süre önce müjdeyi verdi. Barcelona - Anadolu Efes maçı şifresiz olarak yayınlanacak.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada "Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. #EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes’in final maçı #beINSPORTSHABER’de şifresiz olarak yayınlanacaktır." ifadesini kullandı.

THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacağı açıkladı. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından yayınc



