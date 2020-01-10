Barcelona - Anadolu Efes canlı izle (Efes - Barcelona canlı yayın)

EuroLeague'de fırtınalar estiren temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geliyor.

BARCELONA - EFES CANLI İZLE

Lider Anadolu Efes rakibini deplasmanda yenerek zirveden düşmek istemiyor. Barcelona geçen hafta Baskonia'ya kaybetmişti. Onlar da saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor.

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Maç başladı.

Karşılaşmaya Larkin, Simon ve Pleiss'ın sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 5:30 kala 7-17'lik üstünlüğü yakaladı. Malcolm Delaney ve Nikola Mirotic'in sayılarıyla farkı azaltan Barcelona, 53 saniye kala skoru 19-22'ye getirdi. Temsilcimiz Sertaç'ın basketiyle ilk çeyreği 19-24 üstün tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 19-24

Malcolm Delaney'nin ekstra katkılarıyla Barcelona, 4:28 kala 32-31'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Sonrasında Simon, Larkin ve Peters ile sayılar bulan Anadolu Efes, 2:53 kala skoru 32-38'e getirdi. Kalan bölümde Cory Higgins ve Pau Ribas ile isabetler bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 42-45 ile noktaladı.

İLK YARI SONUCU: 42-45

Euroleague’de 17. haftanın ardından Efes 14 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averaj ile liderlik koltuğunda oturuyor. Barça ise 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alıyor.

Avrupa arenasındaki 676. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 675 karşılaşmada 378 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague’de ise 428. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 427 karşılaşmada 221 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.

Barcelona ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar 8 kez parkeden galip ayrılırken, Barça ise 12 kez galibiyet sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Barcelona 74-64'lük skorla kazanmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 86.6 sayı, 33.8 ribaund ve 17.9 asist ortalamalarıyla, Barcelona ise 84.2 sayı, 36.1 ribaund ve 18.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İspanyol temsilcisinde de Nikola Mirotic 18.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.



