Barcelona - Anadolu Efes canlı

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk yarısında 4 maçlık mağlubiyet serisini Barcelona zaferiyle sonlandıran Anadolu Efes, aynı başarıyı bu kez deplasmanda da tekrarlamaya çalışıyor. 22 maçta 12 galibiyetle 9. sırada yer alan Lacivert-Beyazlılar Jasikevicius yönetimindeki lider Barça'yla (23 maçta 17 galibiyet) rövanşta karşılaşıyor.

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İlk yarı sonucu: Barcelona 50-53 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek sonucu: Barcelona 65-72 Anadolu Efes