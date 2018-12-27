Barcelona - Anadolu Efes (CANLI)
Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanya’nın Barcelona Lassa takımına konuk oluyor. Maç öncesinde 8 galibiyetle Anadolu Efes 4. sırada yer alırken, Barcelona ise 9. sırada bulunuyordu. Barcelona - Anadolu Efes maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de... Temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında ilk yarıyı 50-39 önde tamamladı.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde Barcelona Lassa'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Ligde geride kalan 14 maç sonunda Efes; 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunurken Barcelona ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.
İLK ÇEYREK SONUCU: 23-29
İLK YARI SONUCU: 39-50
Maça hücumda çok iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Anadolu Efes; Beaubois, Micic ve Moerman ile dış şut isabetleri bularak 5:47 kala 10-16'lık üstünlüğü yakaladı. Hücumda üst üste top kayıpları yapan temsilcimiz, 2:47 kala skorun 21-21'e gelmesine engel olamadı. Kalan bölümde kenardan gelen Brock Motum ile etkili olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-29 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, 5:57 kala deplasmanda skoru 25-42'ye getirdi. Barcelona, 7-0'lık seriyle skoru 32-42'ye getirse de temsilcimiz, ilk yarıyı 39-50 önde tamamladı.
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Barcelona - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşma TSİ 23.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde...
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
13. randevu
Anadolu Efes ile Barcelona, Euroleague'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisini rakibini 8 kez mağlup ederken, lacivert-beyazlılar ise parkeden 4 kez galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.
İstatistiklerle iki takım
Ligde Anadolu Efes 87.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Barcelona ise 75. 9 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de R. Beabois 14.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Barca'da ise K. Kuric 10. 4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.