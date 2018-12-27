Barcelona - Anadolu Efes (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde Barcelona Lassa'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ligde geride kalan 14 maç sonunda Efes; 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunurken Barcelona ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: 23-29

İLK YARI SONUCU: 39-50

Maça hücumda çok iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Anadolu Efes; Beaubois, Micic ve Moerman ile dış şut isabetleri bularak 5:47 kala 10-16'lık üstünlüğü yakaladı. Hücumda üst üste top kayıpları yapan temsilcimiz, 2:47 kala skorun 21-21'e gelmesine engel olamadı. Kalan bölümde kenardan gelen Brock Motum ile etkili olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-29 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, 5:57 kala deplasmanda skoru 25-42'ye getirdi. Barcelona, 7-0'lık seriyle skoru 32-42'ye getirse de temsilcimiz, ilk yarıyı 39-50 önde tamamladı.

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Barcelona - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşma TSİ 23.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde...

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

13. randevu

Anadolu Efes ile Barcelona, Euroleague'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisini rakibini 8 kez mağlup ederken, lacivert-beyazlılar ise parkeden 4 kez galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 87.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Barcelona ise 75. 9 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de R. Beabois 14.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Barca'da ise K. Kuric 10. 4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.