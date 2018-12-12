Barcelona, 12 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun son hafta maçında Barcelona ile Tottenham Hotspur Nou Camp'ta karşı karşıya geldi.

Grup liderliğini daha önceden garantileyen Barça, Lionel Messi de dahil olmak üzere bazı as oyuncularını yedek kulübesinde başlattığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla hem Barça hem de Tottenham B Grubu'ndan bir üst tura yükselen takımlar olurken maç sonunda son derece ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Tiki-taka ile özdeşleşen oyun tarzları sayesinde topun kontrolünü hep elinde tutmalarıyla bilinen Barça, Şampiyonlar Ligi'nde 12 yıl sonra ilk kez maç sonunda topla daha az oynayan taraftı.

%51,2 ile topla oynayan Tottenham, böylece Werder Bremen'den sonra (2006) topa sahip olmada Katalan devine üstünlük kuran ilk takım olarak kayıtlara geçti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler