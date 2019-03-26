Barça’nın gözü De Ligt’ta

Şimdiden gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya başlayan ve Ajax’ın Hollandalı yıldızı Frankie De Jong’u 75 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Barcelona, gözünü yine Ajax’a dikti. Katalan devi, Kırmızı-Beyazlılar’ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs De Ligt için harekete geçti.

Barça’nın, bu transfer için Hollanda ekibine 60 milyon Euro artı 19 yaşındaki savunmacı Jean-Clair Todibo’yu teklif edeceği öne sürüldü. Öte yandan İngiliz ekibi Liverpool’un da Ligt için 70 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.