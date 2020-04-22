Barça’dan bir ilk

Barcelona, koronavirüs sonrası tarihinde bir ilki gerçekleştirme kararı aldı. Barça, 1957 yılında açılan Nou Camp Stadı’nın isim hakkını 1 yıllık süreyi aşmayacak şekilde bir sponsorluk anlaşması çerçevesinde vereceğini açıkladı.

22 Nisan 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Barça’dan bir ilk

Barcelona, koronavirüs sonrası tarihinde bir ilki gerçekleştirme kararı aldı. Barça, 1957 yılında açılan Nou Camp Stadı’nın isim hakkını 1 yıllık süreyi aşmayacak şekilde bir sponsorluk anlaşması çerçevesinde vereceğini açıkladı. Kulübün buradan elde edeceği geliri de salgınla mücadelede kullanmak için sağlık kuruluşlarına yardım olarak bağışlayacağı bildirildi.

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