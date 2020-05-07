Barça’da zarar 139 milyon Euro

La Liga devi Barcelona, koronavirüs nedeniyle oyuncu maaşlarında yüzde 72’lik kesintiye gitti. Buradan gelen para ile de 500 kulüp çalışanının maaşları kesintisiz ödenmeye devam ediyor. Ancak her şeye rağmen Katalan ekibi, son 2 ayda büyük bir gelir kaybına uğradı. Buna göre son açıklanan rakamlar doğrultusunda Barça’nın, 139 milyon Euro’luk zarara uğradığı öğrenildi. Bu kaybın, 50 milyon Euro’su bilet, 50 milyon Euro’su ticari faaliyetlerden oluşurken, kalan 39 milyon Euro’nun ise yayıncı kuruluş gelirlerinden olduğu bildirildi.