İspanya Ligi’nde şampiyonluğu Real Madrid’e kaptıran, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Bayern Münih’e 8-2 gibi tarihi bir skorla kaybeden Barcelona’da yönetim dün acil bir toplantı yaptı. Radikal kararların alınması beklenirken, görevine son verilen teknik direktör Quique Setien’in yerine ilk adayın, Barça’nın eski oyuncularından olan ve şu an Hollanda Milli Takımı’nın başında yer alan Ronald Koeman olduğu bildirildi. Koeman’ın gelmek için 3 yıllık bir imza istediği ve Hollanda Futbol Federasyonu ile anlaşılması durumunda görevi kabul edebileceğini söylediği belirtildi. Yönetimin ikinci adayının da Tottenham’ın eski hocası Pochettino olduğu ifade edildi.

Neymar’ı da geri istiyorlar

Bu arada Katalanlar’ın, Neymar’ı geri alabilmek için PSG’ye 60 milyon Euro artı Griezmann’ı teklif ettikleri iddia edildi. Ayrıca takımda yeni sezon öncesi büyük bir temizliğin yapılacağı, Rakitic, Ousmane Dembele, Arturo Vidal, Junior Firpo, Martin Braithwaite ve Samuel Umtiti ile kesin olarak yolların ayrılacağı bilgisine ulaşıldı.