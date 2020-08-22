Barça’da kâbus sürüyor!

İspanyol devi Barcelona’nın liderken La Liga’da şampiyonluğu kaybetmesi, Şampiyonlar Ligi’nde de Bayern Münih’e çeyrek finalde 8-2 kaybetmesi, ortalığın karışmasına neden olmuştu. Başkan Josep Maria Bartomeu, hemen teknik direktör Setien ve Sportif Direktör Eric Abidal’in görevlerine son verirken, takımın başına da eski Hollandalı efsane oyuncularından Ronald Koeman’ı getirdi. Ancak tansiyonun yüksek olduğu Barça’da takımın süperstarı Lionel Messi’nin, tatilini kısa keserek, Koeman’la görüştüğü ve takımda kalma ihtimalinin düşük olduğunu söylediği öğrenildi. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan ve serbest kalma bedeli 700 milyon Euro olan 33 yaşındaki oyuncuyla İnter, Manchester City ve PSG’nin ilgilendiği öne sürüldü.

Memphis Depay’ı istiyorlar

Bu arada Katalanlar’da yüksek maaşları sebebiyle Luis Suarez, Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba ve Philippe Coutinho ile yolların ayrılmasının planlandığı konuşuluyor. Ye ni yardımcılarını Henrik Larsson ve Alfred Schreuder olarak belirleyen Koeman’ın, yeni sezon öncesi transfer edilmesini istediği ilk ismin ise Lyon’dan Memphis Depay olduğu öne sürüldü.