Oyuncak bebek markası Barbie, ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının ‘Hayali Duvarları’nı ortadan kaldırmak için 2018’den bu yana çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçmeye devam ediyor. 2020 yılının Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli ise 17 yaşındaki milli para Yüzücü Sümeyye Boyacı oldu.

Rakibi kol farkıyla kazanmıştı!

Doğuştan iki kolu olmayan Sümeyye, akvaryumdaki balıkları dikkatli bir şekilde izledikçe kolsuz yüzdüklerini keşfetti ve yüzmeye başlamaya karar verdi. Engel tanımayan milli sporcumuz yüzmede, uluslararası arenada Türkiye birçok şampiyonluk kazandırdı. Son Dünya Şampiyonası’nda İspanyol rakibi kol farkıyla kazanmış ve Sümeyye en favori olduğu stil; sırtüstünde gümüş elde etmişti. Resim ve Ebru sanatıyla uğraşıyor Resim yapmaya da meraklı olan Sümeyye, Rus masal kitabının Türkçe çevirisi olan Altın Balık için sulu boya resmi yapmış ve resimleri 2019’da Moskova’daki bir sergide yer almıştı. Ebru sanatıyla da uğraşan Milli soprcu geçen yıl tablolarını bir fuarda sergilemişti.

İşte koleksiyondaki diğer isimler

Bu yılki koleksiyonda yer alan diğer sporcular arasında: Almanya’dan dünya şampiyonu uzun atlamacı Malaika Mihambo, Fransa Futbol Takımı Kaptanı Amandine Henry, İngiltere’den tarihin en hızlı İngiliz kadın koşucusu Dina Asher-Smith, Ukranya’dan 5 kez Eskrim Dünya şampiyonu Olga Kharlan, Portekiz’den Avrupa Gençler sörf şampiyonu Teresa Bonvalot ve Litvanya’dan yüksek atlama Avrupa şampiyonu Airine Palsyte.