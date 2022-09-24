Baran Aksaka: Hayalimizi gerçekleştirdik

Süper Lig 'e verilen milli arada Galatasaray , İstanbulspor'la hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazanırken, maçın ardından genç futbolcu Özgür Baran Aksaka açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarı önünde sahaya çıkarak hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden genç futbolcu "Okan hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Galatasaray altyapısında oynayan her çocuğun hayali burada taraftarımızın önünde maça çıkabilmek. Ben ve arkadaşlarım bunu gerçekleştirdik. İstanbulspor zaten bir Süper Lig takımı. Bizim için hazırlık maçı değil lig maçı gibi oldu. Taraftarımızın müthiş desteği vardı. İlk yarıda mükemmel oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle beraber kopmalar oldu. Olabilir. Genel olarak sahada iyi bir Galatasaray vardı." sözlerini dile getirdi.

"Fredrik ve Mata ile özel konuşmalarım oldu"

Fredrik Midtsjö ve Juan Mata ile görüşmeler yaptığını da söyleyen genç futbolcu, "Hafta içi Fredrik ve Juan ile özel konuşmalarım oldu. Onlar bana yol gösterici oldular. Bugün de öyle oldu. Onlarla oynamak hayal gibi. Nereye baksam bir yıldız oyuncu var. Onlarla oynamak çok keyifliydi." dedi.



