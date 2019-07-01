BANVİT Basketbol Kulübü, yeni adını ve logosunu tanıttı. Bandırma ekibinin bundan sonraki süreçte yeni adı Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü olarak yoluna devam edecek.

Bandırma ekibinden yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana kazandığı başarılar ve güçlü organizasyonu ile kısa sürede Türk Basketbolunun göz bebeği haline gelen Banvit Basketbol Kulübü; yoluna yeni isim ve yeni logo ile devam edecek. Tarihinde yeni bir sayfa açan Kulübümüzün yeni ismi Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü oldu. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün, Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ise aynı isimle Türk Basketboluna hizmet ederek sporcu yetiştirmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)