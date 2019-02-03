Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol deplasmanda Banvit’i 82-74 mağlup etti.

Maça etkili başlayan Gaziantep Basketbol, Banvit’in çemberden dönen toplarını Vasiliauskas, Orhan Haciyeva, ve Tomas ile değerlendirdi ve kazandığı sayılarla ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. İlk çeyreğin son 2 dakikasında Vasiliauskas, Jekiri ikilisiyle önemli sayılar bulan konuk takım ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Gaziantep Basketbol savunmasını Tolga Geçim ve Morgan ile geçmeyi başaran Banvit 12. dakikada skoru 21-23’e getirdi. Turuncu-yeşilli ekip Neal’ın sayılarıyla 14. dakikada eşitliği sağladı: 27-27. McKissic ile sayılar bulan konuk ekip, ilk yarıda son 2 dakikaya girilirken yine öne geçti: 29-34. İlk çeyrekte olduğu gibi bu periyotta da dış atışlarda başarılı olan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 42-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta daha etkili olan Gaziantep Basketbol, dış atışlarda ve pota altında Banvit karşısında üstünlüğünü korudu. Konuk ekip, Jekiri, Vasiliauskas ve Can Uğur Öğüt ile bulduğu sayılarla bu çeyreği de 58-51 önde bitirdi.

Son periyoda McKissic, Tomas ve Greene’nin basketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı konuk ekip, 33. dakikayı 67-59 önde geçti. Banvit Perez, Morgan ve Tolga Geçim ile farkı kapatmak için sayılar bulurken, 36. dakikada skor 64-72 oldu. Maç boyunca dış atışlarda başarılı olan Gaziantep Basket, hızlı hücumda da üstünlüğünü koruyup karşılaşmayı 82-74 kazandı.

Banvit’te Morgan 23, Neal 16, Perez 14 sayıyla oynadı. Gaziantep Basketbol’da ise Vasiliauskas 23, Jekiri 15, Tomas 14 sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Banvit'in galibiyet serisi bu yenilgi ile sona erdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Banvit: 74 - Gaziantep Basketbol: 82

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kerem Baki, Semih Vural

Banvit: Perez 14, İsmail Cem Ulusoy, Tolga Geçim 6, Morgan 23, Rıdvan Öncel, Metehan Akyel, Neal 16, Shelton 8, Ragıp Berke Atar, Moore 7

Gaziantep Basketbol: Grene 2, Orhan Haciyeva 9, Murat Göktaş, Berisha, Vasiliauskas 23, Yunus Çankaya, Jekiri 15, Tomas 14, McKissic 12, Can Uğur Öğüt 7

1. Periyot: 16-23

Devre: 35-42

3. Periyot: 51-58