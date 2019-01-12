Banvit, Türk Telekom'u farklı geçti: 66-87

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Banvit, deplasmanda Türk Telekom’u 87-66 yendi.

12 Ocak 2019, Cumartesi 19:57
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Banvit, Türk Telekom'u farklı geçti: 66-87

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Banvit, deplasmanda Türk Telekom’u 87-66 yendi.

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Banvit, Perez, Shelton, Neal ve Ragıp Berke Atar ile sayılar bularak 5. dakikada 10 sayılık (1-11) fark yakaladı. Rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini Shelton ve Tolga Geçim ile iyi değerlendiren Bandırma temsilcisi, farkı daha da açtı ve ilk periyodu 27-10 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde yakalayarak giren Banvit, Tolga Geçim ve Rıdvan Öncel’in basketleriyle 12. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 13-33. Stimac ile pota altından, Ender Arslan ve Redding ile dış atışlardan skor üreten Türk Telekom, 18. dakikada farkı 13 sayıya (28-41) indirdi. Türk Telekom’un top kayıplarını Neal ve Shelton ile sayıya çeviren Banvit, soyunma odasına 50-30 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan 3. periyotta Shelton ile boyalı alandan skor bulan Banvit, üstünlüğünü sürdürdü ve 25. dakikayı 58-36 önde geçti. Yanlış şut tercihleri yapan başkent ekibi karşısında Shelton ve Neal ile etkili olan Banvit, farkı giderek açtı ve çeyreği 31 sayı farkla 72-41 önde bitirdi.

Final periyoduna hücumda daha istekli başlayan Türk Telekom, özellikle Stimac’ın sayılarıyla 12-3’lük seri buldu ve 34. dakikada farkı 22 sayıya (53-75) düşürdü. Kalan sürede farkı kapatmak için acele atışlar deneyen Türk Telekom karşısında Shelton ile skor bulmaya devam eden Banvit, karşılaşmadan 87-66 galip ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Türk Telekom: 66 - Banvit: 87

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

Türk Telekom: Landesberg 10, Yunus Emre Sonsırma 5, Gabriel 4, Campbell 1, Stimac 22, Redding 14, Ender Arslan 6, Metin Türen, Kaya Peker 2, Polat Kaya, Nusret Yıldırım 2

Banvit: Perez 7, Morgan 7, Neal 18, Shelton 20, Moore 5, Ragıp Berke Atar 12, Tolga Geçim 13, Rıdvan Öncel 3, İsmail Cem Ulusoy, Metehan Akyel 2, Şehmuz Hazer

1. periyot: 10-27

Devre: 30-50

3. periyot: 41-72

Beş faulle çıkan: 36.52 Morgan (Banvit)

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