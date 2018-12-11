Banvit, MHP Riesen’e konuk olacak

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi maçında yarın Almanya temsilcisi MHP Riesen takımıyla karşılaşacak.

11 Aralık 2018, Salı 10:26
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Banvit, MHP Riesen’e konuk olacak

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8. hafta maçında Banvit, yarın Almanya temsilcisi MHP Riesen’e konuk olacak.

MHP Arena’da oynanacak karşılaşma yarın saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor’dan canlı olarak yayımlanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, Almanya’da konuk olacağı MHP Riesen’i mağlup ederek Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 7 maçtan 4’ünü kazandı.

A Grubu birinci haftasında MHP Riesen ile Bandırma’da karşılaşan Banvit sahadan 89-76 galibiyetle ayrılmıştı.

AA

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