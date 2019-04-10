Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Banvit, sahasında Bahçeşehir Koleji’ni 93-84 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 3. dakikası, Bahçeşehir Koleji’nin 6-5 üstünlüğüyle geçildi. Banvit, Morgan, Shelton ve Rıdvan Öncel, konuk takım ise Colom ve Harris ile basketler bulurken, 6. dakika 12-12 eşitlikle geride kaldı. İlk periyot da 19-19 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyreğe tam saha baskıyla başlayan Bahçeşehir Koleji, Banvit’in yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirip Rautins, Can Altıntığ ve Colom’un basketleriyle 8-0’lık bir seri yakaladı ve 13. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 21-27. İlk yarının son bölümünde Rıdvan Öncel, Perez ve Shelton ile basketler bulan Banvit, Morgan’ın son saniye basketiyle farkı kapatıp beraberliği yakaladı: 39-39.

Üçüncü periyot, karşılıklı dış atışlarla başladı. Tolga Geçim, Rıdvan Öncel ve Shelton ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 22. dakikayı 49-45 önde geçti. Bahçeşehir Koleji’nin Colom ve Harris ile bulduğu sayılara Rıdvan Öncel, Morgan ve Perez ile cevap veren turuncu-yeşilli ekip, 25. dakikayı 58-53, üçüncü periyodu da 66-60 üstün bitirdi.

Son çeyreğe Metehan Akyel ve Perez’in sayılarıyla başlayan Banvit, 33. dakikayı 74-67 önde geçti. Ev sahibi ekip, mücadelenin son 5 dakikasına girilirken Şehmus Hazer’in üst üste kazandırdığı sayılarla farkı çift hanelere yükseltti: 79-69. Son bölümde farkı koruyan Banvit, salondan 93-84 galip ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Banvit: 93 - Bahçeşehir Koleji: 84

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Alper Özgök

Banvit: Perez 20, İsmail Cem Ulusoy 5, Tolga Geçim 9, Morgan 12, Rıdvan Öncel 15, Metehan Akyel 4, Şehmus Hazer 5, Shelton 20, Ragıp Berke Atar 3

Bahçeşehir Koleji: Rautins 12, White 14, Can Altıntığ 2, Yiğitcan Turna, Cevat Alper Özcan, Hakan Yapar 5, Colom 23, Harris 21, Slaughter 2, Emir Preldzic 5

1. Periyot: 19-19

Devre: 39-39

3. Periyot: 66-60

Beş faulle çıkan: 38.47 Rautins (Bahçeşehir Koleji)