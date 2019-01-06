Banvit - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 83-78

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Banvit, sahasında EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve üstünlüğünü maçın son bölümüne kadar taşıyan Banvit, normal sürenin bitimine 1:52 kala 60-52'lik skorla önde olsa da maçın normal süresi Lauvergne'in basketiyle 66-66 eşitlikle sona erdi.

Uzatmaya giden mücadelede Banvit, Perez ve Morgan'ın etkili performansıyla maçı 83-78 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, Galatasaray deplasmanının ardından Banvit deplasmanında da kaybederken 10'da 10 ile başladığı ligde 13. maçında 2. yenilgisini aldı.

Sezona kötü başlamasının ardından Hakan Demir'in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Banvit, üst üste 2. olmak üzere toplamda da 13. maçında 4. galibiyetini aldı.

Banvit'te Jordan Morgan 20 sayı, 8 ribaunt ile galibiyete büyük katkı sağlarken Gary Neal 17, Alex Perez 16 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da son maçların formda ismi Nicolo Melli 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Bobby Dixon 16, Kostas Sloukas 11 ssayıyla maçı tamamladı.