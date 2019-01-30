Banvit, Anwil'i uzatmada geçti: 84-95

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit, deplasmanda Polonya temsilcisi Anwil’i 95-84 mağlup etti.

30 Ocak 2019, Çarşamba 23:15
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Banvit, Anwil'i uzatmada geçti: 84-95

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit, deplasmanda Polonya temsilcisi Anwil’i 95-84 mağlup etti.

Mistrzow Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğini 29-19 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-39 üstün gitti.

Anwil’in 67-61 önde girdiği son çeyrekte rakibini 13 sayıda tutan Banvit, skorda 80-80 eşitliği sağlayarak maçı uzatmaya götürdü.

Uzatma bölümünde üstün performansını sürdüren Banvit, salondan 95-84 galip ayrıldı.

Turuncu-yeşilliler, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmayı daha önce garantilemişti.

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