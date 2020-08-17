Bantsız protez saç sistemi

Kişiler zaman içerisinde birtakım sebeplerden ötürü (genetik, kozmetik ürünlerin yoğun kullanımı, aşırı fön çekmek, çok sık saç boyatmak, hormonal bozukluklar, çevre kirliği vb.) sonuçları ciddi ölçülerde olabilecek saç kayıpları yaşarlar. Saç ekiminin beklentilerin altında kalması sebebiyle de alternatif sistemlere yönelirler. Bu sistemlerin en başında protez saç sistemi uygulamaları gelir.

Saç protezleri, yoğun veya kısmi kelliği tedavi etmek için saç dökülmesi alanına bağlı olarak tam kafayı kaplayacak şekilde tasarlanabilir veya özelleştirilebilir. Birçok saç protezi türü vardır, ancak genel olarak konuşursak, bunlar dört tipe ayrılabilir: Bantlı (fileli) saç protezleri, yapıştırmalı saç protezleri, bantlı ve yapıştırmalı saç protezleri, medikal saç protezleri (medical wigs) ve bantsız saç protezleridir.

“Bantlı ya da yapıştırma saç” diye bahsedilen sistem protez saçlardır. Yapıştırma saç kafa derisine özel olarak üretilmiş yapıştırıcı niteliği olan solüsyonlarla tutturulur. Deriye direk teması söz konusu olduğundan dolayı kullanılan bu malzemelerin kalitesi insan sağlığı açısından son derece önem arz etmektedir. “Yapıştırma saç” hakkında yeterince donanım ve tecrübeye sahip olmayan işletmelerin, saçlandırma adı altında insanlara yapmış olduğu yanlış uygulamalar neticesinde ne yazık ki sonu kullanıcı açısından hüsranla bitebilmektedir. Beklenenin aksiyle karşılaşan kullanıcılar yanlış görsel değişimden dolayı rahatsız olmalarının yanı sıra maddi olarak da bir kayıp yaşarlar.

Yıllardır saçlandırma üzerine yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan, bir sistem olan “bantsız sistem” uygulaması alanının en başarılı tekniklerinden biridir.

Bantsız protez saç sistemleri nedir?

Protez saç uygulamalarında sunduğu avantajlarla günümüzde en fazla tercih edilen yöntemdir. Tercih edilmesinin temel sebebi, kullanılan bantların, periyodik bakım sürelerinin, kullanıcının talepleri doğrultusunda belirlenebiliyor olmasıdır. İşlem esnasında kullanılan bantlar, tutuculuk oranlarına göre 5-7 gün, 7-14gün, ya da ortalama 1 aylık olmak özel olarak üretilmiştir. Bu sayede kullanıcının yaşam tarzıyla en yüksek uyumu sağlayacak kişiye özel bant seçimiyle daha konforlu bir kullanım imkanı sunuyor. Bantsız protez saç sistemleri uygulamasında tamamen medikal malzemeler kullanılmaktadır. Bu nedenle kullanıcılarına güzel bir görünüm sunmanın yanı sıra sağlıklı bir sistem olma niteliği taşır. Ayrıca yapısı gereği %100 hava alabilen bir altyapıya sahiptir. Böylelikle kullanıcısına saç dışında ekstra bir ağırlık hissi vermez. Sahip olduğu özellikleri sayesinde her türlü sportif faaliyetlerin rahatlıkla yapılabildiği, duş alıp denize girebildiği, istenilen şekillerin verilebildiği ve tüm bunları yaparken hiçbir şekilde belli olmayan bir sistemdir.

Bantlı saç protez sistem ile bantsız saç protez sistemleri arasındaki fark

Bantlı sistem de tutuş gücü daha fazladır. Bantsız sistemin kullanım ömrü malzemenin türüne göre değişiklik gösterse de ortalama 1 haftadır. Birçok bantsız sistemin materyalinde akrilik kullanılması nedeni ile protez saçlar su geçirmez, cilde herhangi biz zararı yoktur. Bantsız sistemlerin temizliği daha pratik olabilmektedir.

Özel nedenlerden dolayı, yine gerek medikal solüsyonlar yardımı ile gerekse örgü sistemi ve boncuklu sistem diye adlandırılan, bantsız yöntemlerle protez saç uygulamaları kullanıcıların özel tercihi olabiliyor.

Lösemi, alopesi, alerji gibi hastalıkları olan ve hassas cilt ya da tıbbi durum nedeniyle kafalarında tutkal kullanılmaması gereken kişiler için uygun bir seçenektir. Bantlı saç protez sistemleri, söz konusu durumlar için özel olarak tasarlanmıştır ve hastanın rahatlığına uyacak şekilde kişiye özel hale getirilebilmektedir.

Saç protezleri hakkında kişiye özel daha ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman kliniklerden destek alınabilir.