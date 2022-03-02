Bantboru kadın sporcuların rekabetçi performansını destekliyor

Küresel otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde önem taşıyan çelik boru sistemleri alanında dünyadaki en önemli 5 orijinal ekipman üreticisi marka arasında yer alan BANTBORU, rekabetçi performans kurumsal felsefesi kapsamında kadın sporculara desteğini artırarak sürdürüyor. Kendi alanında dünyanın önde gelen markalarıyla ölçek bağımsız rekabet eden ve küresel ayak izine sahip bir Türk markası olarak gelişimini sürdüren BANTBORU, Türkiye’nin tek kadın Off-Road S1 Sınıf Birincisi İlayda Hancı Korkut’a ve şampiyon tenisçi Zeynep Sönmez’e sponsorluk desteği veriyor.

BANTBORU’nun rekabetçi performansı, küresel ayak izi ve iş yapış şekilleriyle olduğu kadar, sosyal angajmanlarıyla da gerçek bir dünya şirketi kimliği taşıdığını belirten BANTBORU CEO’su Sinan Gider, “Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact ve kadınların güçlendirilmesi alanında en önemli küresel inisiyatif olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) platformlarının imzacısıyız. Kapsayıcılığa ve cinsiyet eşitliğine öteden beri verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak beyaz yaka kadrolarımızda yüzde 35 düzeyinde olan kadın istihdam oranımız, Türkiye ortalamasının üzerindedir. WEPs angajmanımızın sportif alandaki yansıması olarak başarıları ve kişilikleriyle gençlere ve tüm kadınlara ilham veren Zeynep Sönmez ve İlayda Hancı Korkut’un heyecan verici kariyerlerine destek vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

Zeynep Sönmez: “BANTBORU desteğiyle hedeflerime ve hayallerime daha yakınım”

Profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğunu 2020 yılında elde eden Zeynep Sönmez, “Dünya sıralamasında önce ilk 250, sonra ilk 150’de yer alıp, tüm Grand Slam’leri oynayıp üç yıl içerisinde ilk 30'a girmeyi ve 25 yaşından önce Grand Slam kazanmayı hedefliyorum. En büyük hayallerimden biri de Olimpiyat Oyunlarında da ülkemi temsil etmek. BANTBORU desteğiyle hedeflerime ve hayallerime daha yakınım. Kadının güçlendirilmesi prensibi ile verilmiş olması, bu sponsorluğu benim için daha da önemli kılıyor” dedi.

2002 doğumlu Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, 6 yaşında başladığı tenis sporunda ilk turnuvasını 8 yaşında kazandı. Her yaşta başarılı bir milli takım performansı sergileyen ve Türkiye’de şimdiye kadar FED CUP’a seçilmiş en genç tenisçi olan Zeynep Sönmez, Enka Tenis Kulübü ile birçok ulusal ve uluslararası kupanın yanı sıra 2019 yılında lise takımıyla Dünya Şampiyonluğu kazandı. Ulusal ve uluslararası arenada birçok kulüp ve antrenörün de dikkatini üzerine çeken, başarılarıyla ABD'nin neredeyse en iyi eğitim kurumlarından, üniversitelerinden takdir ve burslar alan Zeynep Sönmez, elit sporcularla antrenman yapması için Bradenton, Florida'daki IMG Academy'ye de davet edildi. Zeynep Sönmez, 2022 ve sonrasında BANTBORU desteğiyle profesyonel ve olimpik hedefleri doğrultusunda belirlenen programı kapsamında ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer alacak.

İlayda Hancı Korkut: “Sponsorumun desteğini her zaman hissediyorum”

BANTBORU Off-Road Team’in, profesyonel yapılanmasıyla ülkemizde bu spora yeni bir soluk getirdiğini ifade eden İlayda Hancı Korkut, “BANTBORU’nun Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri angajmanı kapsamında ve marka hedefleriyle uyumlu olarak motorsporları alanında bir kadın sporcunun desteklenmesiyle başlayan desteği, artarak devam ediyor. Sponsorumun desteğini her zaman hissediyorum ve bu desteğin küresel bir inisiyatifin bir parçası olması, bana ayrıca gurur veriyor” dedi.

1994 doğumlu İlayda Hancı, 2013 yılında başladığı Off-Road kariyerinde pilot olarak ilk başarısını, 2013 Karadeniz Şampiyonası’nda ilk yarışında kazandığı sınıf birinciliğiyle elde etti. 2016 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nı, henüz 23 yaşındayken Türkiye’nin ilk ve tek kadın Offroad Sınıf 1 Birincisi olarak tamamlayan İlayda Hancı Korkut, BANTBORU renkleriyle ilk yarışı Baja Turkey 2017’de podyumda yer alma başarısı gösterdi. 2018 yılında aynı yarışta kendi sınıfında ikincilik elde eden İlayda Hancı Korkut, 2018 ve 2019’a Türkiye Off-Road Şampiyonası’nı da sınıfında ikincilik dereceleriyle kapattı. Pandemi önlemleri kapsamında yarış gerçekleştirilmeyen 2020 yılının ardından, 2021 yılında anne olan İlayda Hancı Korkut, 2021’de PETLAS Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın Karabük ayağına, PETLAS’ın lastik sponsoru olarak destek verdiği BANTBORU Off-Road Team aracıyla katıldı ve sınıfında üçüncülük elde etti. 2022 yılında yarışlara BANTBORU Off-Road Team pilotu olarak katılacak olan İlayda Hancı Korkut’a, yarışlarda co-pilot olarak eşi Batuhan Korkut eşlik edecek.

BANTBORU Hakkında

Sanayi üretiminde 45 yıllık köklü bir geçmişe sahip bulunan BANTBORU, otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki öncü uzman kuruluşudur. BANTBORU, 500’den fazla çalışanıyla 30 bin metrekarelik kapalı alana yayılı üretim tesislerinde hammaddeden nihai ürüne kadar tüm prosesleri kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Kendi bünyesinde oluşturduğu Ar-Ge merkezi, 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “BANTBORU Ar-Ge Merkezi” olarak onaylanan BANTBORU, güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırma misyonuyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan TURQUALITY® programı kapsamında desteğe uygun görülen kuruluşlar arasında yer almaktadır. BANTBORU, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve UN Women tarafından kadınların güçlendirilmesi alanında en önemli küresel platform olarak kurulmuş Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact imzacısıdır.



