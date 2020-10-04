Banlanan CS:GO koçlarının analist olmaları tepki yaratıyor

CS:GO’daki gözlemci modunda yer alan bir hatayı kullanan koçların yarattığı karmaşa, koçların görevlerinden banlanarak bir süreliğine çözüm bulmuş gibi görünmüş olsa da sular durulmuyor. Koçluktan banlanan kimi profesyoneller, analist pozisyonuna geçerek farklı bir isim altında takımdaki varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Heroic’ten Nicolai “HUNDEN” Petersen ve ENCE’den Slaava “⁠Twista⁠” Räsänen, eskiden koç olup yaşanan banlanma olayları sonrasında koçluk yapmaları yasaklanan iki isim aynı organizasyonlarda ve aynı takımlarda analist adıyla yer almaya devam ediyor. Koçluktan analistliğe geçen bu isimler, başka profesyoneller tarafından eleştirildi.

“Kendileriyle kişisel olarak bir problemim yok, Twista ile LAN turnuvalarda birçok kez konuştuk ve harika bir insan olduğunu düşünüyorum ama bu insanlar tüm maçları ve özellikle de mesleğimizin adını karaladılar. Bu kuruluşlar nasıl onların hâlâ ekiplerinin bir parçası olmasına izin verebiliyor?

Ve evet her şeyden önce Heroic ve ENCE'den bahsediyorum. Twista da HUNDEN da takımlarının başarıya ulaşmasında büyük faktörlerdi ve şimdi de banlı oldukları süre boyunca ‘analist’ olarak çalışmaya devam edecekler. Daha önceden steel matchfixing yüzünden banlandığında koçluk yapmasına da izin verilmemişti.”

Adil bir ceza isteyen YNk’in kullandığı Joshua “Steel” Nissan'ın şike skandalı sonrasında herhangi bir takımda antrenör veya koç olamaması ise duruma oldukça uygun bir örnek oldu. Steel’in kesin ve net bir şekilde cezalandırılmışken şimdiki iki ismin kolaylıkla bir açığını bularak istismar edebileceği bir şekilde ‘cezalandırılmış’ olması YNk gibi birçok kişi tarafından da tepki aldı.

Hürriyet