Bankalar kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri 2020

Bankaların çalışma saatleri corona virüs günlerinde çok daha önemli hale geldi. Zira birkaç günlük sokağa çıkma yasağının ardından tatilde banka işlemi yapamayan vatandaş, şubenin yolunu tutmayı planlıyor. Burada da akıllara gelen ilk soru, "Bankalar kaçta açılıyor" oluyor. Banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini araştırmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında birçok ilde her yerde olduğu gibi banka şubelerinde de birtakım önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında sosyal mesafe kurulına uyulması içeride bekletilen kişi sayısının belirli oranda olması gibi birçok düzenleme yer alıyor. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri...

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ziraat Bankası çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.Ziraat Bankası olarak, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye'nin bankacılık sektörünü şekillendirmeye devam ediyoruz.ATM'lerimiz, İnternet Şubemiz, Çağrı Merkezimiz, Telefon ve Mobil Bankacılığımız ve diğer kanallarımızla da her zaman müşterilerimizin yanındayız.Yurt dışında da büyümeyi hedefleyen, hâlihazırda dünyanın birçok ülkesinde yer alan hizmet noktalarıyla en geniş uluslararası hizmet ağına sahip Türk Bankasıyız.Geniş Ürün ve Hizmet AğıGeniş ürün yelpazemiz ile ödeme sistemleri, kredi, mevduat ve yatırım alanlarında müşterilerimize hizmet veriyoruz. En uygun ürün ve hizmetleri, en uygun vade ve fiyat seçenekleri ile sunuyoruz.Dönemsel olarak hazırladığımız promosyon ve kampanyalar ile avantajlı koşullarla müşterilerimize destek sağlıyoruz.Zengin ürün ve hizmet çeşitliliğimiz, iştiraklerimizle oluşturduğumuz sinerjik yapılanma, rakipsiz pazar bilgimiz ve tecrübemiz, insan kaynağımız ve güçlü mali yapımız ile Bankamızın sürekli büyüme sürecinde ihtiyaç duyduğu enerji ve motivasyonu kesintisiz olarak sağlıyoruz. ​​​​​​​Ziraat Bankası olarak, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye'nin bankacılık sektörünü şekillendirmeye devam ediyoruz.​​​​​​​​​

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Halkbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.Bankanın TL nakdi kredilerindeki artış yüzde 28,6 oldu.Halkbank aktif büyüklüğünü 457 milyar TL’ye taşıdı.Türk Lirası’nı destekleyen ürünlere ağırlık vererek 2019 yılında bilanço kalitesini koruyan Halkbank, toplam kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 16,7 artışla 399 milyar TL'ye yükseltti. TL cinsinden nakdi kredilerdeki artış miktarı yüzde 28,6 olarak gerçekleşen Banka'nın aktif büyüklüğü ise; aynı dönemde yüzde 20,8 artışla 457 milyar TL oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Finansal kaynaklarımızı yurtiçindeki piyasa ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmek için etkin şekilde kullandığımız bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılında yeni bir başarı hikâyesinin parçası olmak istiyoruz” dedi.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Vakıfbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.Kökleri yüzlerce yıllık vakıf kültürüne dayanan VakıfBank, 66’ncı kuruluş yıl dönümünü,salgın nedeniyle dijital platformlar üzerinden kutladı. 20 bin VakıfBank çalışanına videomesajla seslenen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bir araya gelip yeniyaşımızın coşkusunu yaşayamasak da bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. 83 milyonomuz omuza verip bu salgının etkilerini birlikte bertaraf edeceğiz” dedi.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Şekerbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası çalışma saatleri 12:00 - 17:00 arası olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.