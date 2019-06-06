G.Saray yeni sezon için transfer çalışmalarına hızlı başladı. Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Ryan Babel ile el sıkışan Aslan Arjantinli yıldız orta saha Ever Banega için de bastırıyor. Orta sahaya lider bir oyuncu isteyen Fatih Terim, Sevilla forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istiyor..

GALATASARAY AVANTAJLI

Aslan Banega için tüm şartları zorlayacak. Arjantin gazetesi Ole, bu transferle ilgili önemli ifadeler kullandı. Ole, "Boca ve G.Saray bu transfer için yarışıyor ama Aslan avantajlı" yorumunu yaptı..

BANEGA'YI GETİRMESİ ZOR!

OLE, 'Sisin içinde bir Türk' başlıklı haberinde, "Boca'nın Ever Banega'yı getirmesi çok zor olacak. Karşısında çok güçlü bir rakip var; Galatasaray. Bu seviyede Galatasaray'la baş etmek zor" ifadelerine yer verdi.

DANİMARKA'DAN OLSEN İDDİASI

ÖTE yandan Danimarka basını da Galatasaray ile ilgili bir iddiada bulundu. Aslan, Avrupa'dan birçok talibi olan 19 yaşındaki Danimarkalı Skov Olsen için Nordsjaelland'a 5 Milyon Euro teklif etti.. (Takvim)