Bandırmspor - Boluspor maç sonucu: 2-3

Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1.Lig 31.hafta maçında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yendi ve puanını 38 yaptı. Konuk ekibin gollerini Muhammed Gümüşkaya (2) ve Hamza Gür atarken ev sahibi takım adına golleri Gabril Torje ve Mickael Pote kaydetti

SPOR TOTO 1.LİG PUAN DURUMU

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Mert Bulut

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen, Pote (Dk. 73 Del Valle), Erkan Taşkıran, Serna, Selçuk Alibaz (Dk. 61 Doğan Can Davas), Halilovic (Dk. 61 İshak Çakmak), Orhan Ovacıklı (Dk. 39 Hakan Bilgiç), Gökay Güney (Dk. 46 Mehmet Yiğit), Torje

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Tugay Kacar, Burak Aslan, Hamza Gür (Dk. 72 Gyasi), Araz Abdullayev, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 90 3 Atamer Bilgin), Ali Keten (Dk. 57 Emin Bayram), Arda Köksal (Dk. 72 Diouf, Dk. 90 3 Marlinho), Aykut Demir, Muhsin Yıldırım

Goller: Dk. 11 Torje, Dk. 55 Pote (Bandırmaspor), Dk. 14 (Penaltıdan) ve 52 Muhammet Gümüşkaya, Dk. 20 Hamza Gür (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Selçuk Alibaz (Bandırmaspor), Dk. 33 Araz Abdullayev, Dk. 52 Arda Köksal, Dk. 56 Ali Keten, Dk. 79 Emin Bayram, Dk. 88 Muhammet Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor)



