BANDIRMA,(DHA) - Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a stadyum talebinde bulunarak taraftarların imza kampanyası hakkında bilgi verdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan, haftasonu Balıkesir'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bandırmaspor forması takdim etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Şubaşı'nın da yer aldığı görüşmede Mehmet Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bandırma'nın futboldaki potansiyelinden bahsederek stadyum talebinde bulundu ve taraftarların stadyum için topladığı imza kampanyası hakkında da bilgi verdi.

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