Bandırmaspor için yeterli destek göremediklerini belirten Serdar Kuter, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bandırmaspor'un TFF 2'nci Lig'de mücadele ettiği 2019/2020 sezonu öncesi Değerli Başkanımız Onur Göçmez tarafından yönetime davet edilmiştim. 5 yıla yakın bir süredir de bu şerefli görevi sürdürüyorum. Her hafta ya İstanbul'dan Bandırma'ya ya da Türkiye'nin değişik bir şehrine gittim. Pandemide bile maçların oynandığı dönemde armanın başarısı için Başkanımla şehir şehir dolaştım. 6 yaşındaki oğlumun en güzel yıllarında ondan ve ailemden haftasonlarını çaldım. Şampiyonluk da gördüm TFF 1'inci Lig finali de gördüm. Bu şanlı görev için tek bir gün pişman olmadım. Bandırmaspor'a helal hoş olsun. Gördüklerim ve yaşadıklarım karşısında bir tavır alma zamanı geldiğini düşünüyorum. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, tesis çalışanlarımız bu kadar özveri ve çaba sarfederken, zamanından, ailesinden bu kadar feragat ederken; maalesef bandırma arkamızda durmadı, durmuyor. Yine maalesef taraftar dışında herkes 'mış' gibi yaptı. Gerçek ve samimi desteği kimseden göremedik. Herkes 'başkan halleder' dedi. Bazı kesimler ve sözde Bandırmalılar elini taşın altına koymadı.Her dönemde mutlaka Bandırma'nın içinden birileri çıktı ve kulübü aşağı çekmeye çalıştı. Bu memleketin havasından suyundan faydalananlar kulübe icralar yolladı. Kulüp tam ayağa kalkarken çelme taktı. Hesapları bloke ettirildi. Bu hafta kulübümüze yeniden haciz geldi. Tam bu sene de her türlü zorluğa rağmen ayağa kalktık sabah yine haciz... Tüm hesaplarımız bloke edilmiş. Bu sefer de karşımıza zamanında birileri tarafından dolar üzerinden düzenlenmiş senetlere atılan imzaların faturası geldi. Tam 50 bin Dolar. 140 bin TL olmuş 1 milyon 300 bin TL. Artık dayanacak sabrım kalmadı. Yapılanları artık kaldıramıyorum. Bu kadar önemli kazanımlar; kötü yönetimler, art niyetli insanlar, şehrin ve kulübün başarısından çok kendi kişisel hırslarına yenik düşen insanlar yüzünden heba olacak. Yazık. Başta bana bugüne kadar güvenen Başkanım Onur Göçmez'e, bu yolculukta tanıştığım ve mücadele verdiğim yönetimdeki arkadaşlarıma, değerli taraftarlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. 17.01.2023 tarihi itibarıyla Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ediyorum. Varolsun Bandırmaspor."

DHA