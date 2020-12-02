TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da bu hafta deplasmanda oynanacak Menemen Belediyespor maçı hazırlıkları sürerken, yapılan testler sonucunda Covid-19'a yakalanan futbolcu sayısı da arttı. Bordo-beyazlılarda korona virüse yakalanan futbolculardan ikisi sağlığına kavuşurken bugün yapılan yeni testlerde bir futbolcunun daha pozitif çıkması ile pozitif futbolcu sayısı 12 oldu. Bordo-beyazlı camiada 6 personelin de test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.



