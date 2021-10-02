Royal Hastanesi Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, alınan farklı galibiyet nedeniyle oyuncularını tebrik etti.

Oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Gürsel, "İlk yarıda ön tarafta çok hareketsizdik ama devre arası yaptığımız değişiklikler etkili oldu. Üç haftadır aramızda olmayan arkadaşlarımız vardı. Devre arası onları kullanma ihtiyacı duyduk. Onlar da girip görevlerini yaptı. Geçen hafta onlar yokken de kazanmıştık. Bu hafta ise onların katkısıyla kazanmak güzel. Bundan sonra daha iyi bir oyun geliştirmek istiyoruz." diye konuştu. (AA)