TFF 1.Lig ekibi Bandırmaspor, 4 Mayıs 2021'de ön anlaşma imzalanan teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Ön protokol imzaladığımız Teknik Direktör Metin Diyadin ile yapılan ön çalışmalarda bazı yönetsel noktalarda mutabakat sağlanamamış olup yollarımız ayrılmıştır. Metin Diyadin'e teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Erkan Sözeri ile yollarını ayıran Balıkesir ekibi, Metin Diyadin ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. 2019/20 sezonunda 42 puan toplayan Bandırmaspor, TFF 1. Lig’i 11. sırada tamamlamıştı.

Böylece Bandırmaspor’da son 5 yılda 11. teknik adam ile yollar ayrılmış oldu. Bu dönemde Bandırmaspor’da İsmail Ertekin, Feyyaz Uçar, Yusuf Şimşek, Mustafa Uğur, Hüseyin Yenikan, İhsan İdikut, Taşkın Güngör, Ramazan Kurşunlu, Serdar Bozkurt, Erkan Sözeri ve son olarak da Metin Diyadin görev yaptı.



