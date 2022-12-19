Pendikspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında değerlendirmelerde bulunurken, “Taraftarla kazanmak çok güzel bir şey” dedi.

Bakkal, "Maçın hakimi Bandırmaspor. İnanılmaz, istekli ve coşkulu oynayan oyucularımı kutluyorum. Son dakika gelen gol muhteşem bir sevinç. Ceza sahasına girebilecek kadar rakibe pozisyon vermedik ve kazandık. Geldiğin günden beri söylüyorum bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Bandırmaspor olarak yukarıyı yakaladık ve hedefimiz de buydu. Yolumuz uzun ve hem takım olarak hem de kulüp olarak son derece tecrübeliyiz. Devre arasına son bir maçımız kaldı. Son maçımızı da en iyi şekilde atlatıp, çizmiş olduğumuz yoldan yürüyeceğiz. Taraftarla kazanmak çok güzel bir şey. Taraftarların enerjisi ve takımımızı son dakikaya kadar desteklemesi son dakika da olsa golü getiriyor. Yalnız başımıza hiçbir şey yapamayız. Lütfen bizden destekleriniz esirgemeyin. Bu kulüp en iyisini yapabilecek imkânlara sahip. Bu gidişatımız iyi şeylerin olacağı gösteriyor. Gideceğimiz yol belli ve bu yoldan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (İHA)