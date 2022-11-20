Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'a 4-2 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Oyuna iyi başladığımız bir maç sonra yediğimiz bir gol, Sakaryaspor’u da tebrik ederim iyi bir galibiyet aldılar. topla oynama yüzde 60’a yüzde 40 bizde gözükse de ama özellikle hücumdayken dönen toplarda ikili mücadeledeki zayıflığımız bizim basit gol yememiz oldu. Oynar gibi gözüktük, yapmaya çalıştık ve pozisyonda bulduk ama dönen toplarda defans arkası atılan toplarda etkisizdik. Yapılan ortada belki en fazla biz görüldük ama dönün toplardaki başarıyı sağlayamazsanız skor bu olur. Kapanıp bizim açıklardan faydalanmaya çalışıyorlardı başardılar da ama elimizdeki kadro kaliteli bir kadro bu kadar hata yapmaması gerekiyor. Beklemediğim bir sonuç. Tabii rakibin de istekli oyunu skoru getirdi, tebrik ediyorum. Biz de bundan sonra bu hataları yapmamaya ve daha olumlu oynamaya çalışacağız. Ben güveniyorum. İyi bir takımım ve güvenilir bir kadrom var. Bundan sonraki süreçte bunları toparlamaya çalışacağız” dedi. (İHA)