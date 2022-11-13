Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup eden Bandırmaspor'da teknik sorumlu İsmail Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Oyuncuları tebrik eden Şahin, "Perşembe gününden itibaren takımla birlikte çalıştık. Mustafa hocamızın ayrılmasından sonra periyodik olarak neler yapılması gerekiyorsa o planlamalar doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Çocuklarımıza elimizden geldiği kadar kazanmamız gerektiği anlattık. Bu mücadelede ciddi efor sarf ederek galibiyeti aldılar. Artılarımız eksilerimiz var, bunların değerlendirmesini yapacağız." dedi. (İHA)