Bandırmaspor yönetiminden sporculara para cezası

B.Ç. Bandırmaspor sosyal medya platformundan konu ile ilgili yazı paylaştı.

Paylaşımında, "Yönetim Kurulumuz, son dönemde yaşanan gelişmeler ve genel performans düşüklüğü sebebiyle A Takımımız'da yer alan tüm futbolcularımıza para cezası kesilmesi konusunda karara varmış, yine A Takımımız'da yer alan; Caner Hüseyin Bağ, Okan Alkan, Dimitris Manos ve Mateusz Holownia'ya kendilerine kulüp bulmaları konusunda izin vermiştir. Ayrıca geçmiş dönemlerde takımımızın formasını giymiş, futbolculuk kariyerinin sonrasında da profesyonel olarak kulübümüzde görev almış olan Murat Selvi, yeniden Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama:

BALIKESİR (İHA)