Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0- 2

8. dakikada Yeni Malatyaspor yaptığı pres sonucunda Okan Alkan topu kaptırdı. Doğukan Emeksiz topu kaparak Haqi'yi ceza sahası içerisinde topla buluşturdu. Haqi, Bandırmaspor filelerini havalandırdı. 0-1

34. dakikada Yeni Malatyaspor oyuncusu ceza sahası içerisinde Bandırmaspor oyuncusu Caner Cavlun'u yere düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR sisteminin uyarısıyla hakem penaltıyı iptal etti.

45+3. dakikada ceza sahası içerisinde kaleciden dönen topu fileler ile buluşturan Aly Malle yan hakemin bayrağı kaldırmasıyla gol iptal edilerek ofsayt verildi.

49. dakikada atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Haqi topla buluşarak topu fileler ile buluşturdu. VAR uyarısı sonrası hakem golü iptal etti.

67. dakikada ceza sahası içerisinde çalımlarla Haqi Osman topu fileler ile buluşturdu. VAR uyarısı sonrası gol geçersiz sayıldı.

75. dakikada Yeni Malatyaspor oyuncusu Haqi Osman çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-2