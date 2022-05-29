Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in Play-off yarı final rövanş maçında sahasında Eyüpspor’u 3-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu.

Gürsel şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Böyle maçları oynamak kolay değil. Oyunsal anlamda her hafta oynamıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. En önemli maçımız perşembe günü olacak. Şampiyon olmak inşallah bize nasip olur. Elimizden geleni yapacağız. Bandırmaspor olarak çıtayı yükselttik. İnşallah çıtayı yüksekte tutarız. Önümüzde 90 dakika kaldı. Bu 90 dakikayı da alırsak, bu sezonun anlamı çok büyük olacak."

BALIKESİR (İHA)



