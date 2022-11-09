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Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bandırmaspor'un sahasında Karacabey Belediye Spor'a 3-0 mağlup olmasının ardından Bordo-Beyazlılar teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı.

09 Kasım 2022, Çarşamba 19:37 Son Güncelleme:
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Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bandırmaspor'un sahasında Karacabey Belediye Spor'a 3-0 mağlup olmasının ardından Bandırmaspor Başkanı Onur Çömez ile Teknik Direktör Mustafa Gürsel bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Gürsel ile sözleşmenin feshedildiği açıklandı.

BALIKESİR (İHA)

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