Bandırmaspor taraftarlarından stadyum ile ilgili şikayet

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de final oynayan ve aynı zamanda Süper Lig 'e aday bir kulüp olan Bandırmaspor'un oynadığı statta ışıklandırma bulunmuyor. 28 yıl önce yapılan Bandırma 17 Eylül Stadı, 1. Lig'de mücadele ettikleri rakiplerinin çok gerisinde kaldığını ifade eden Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "Işıklandırmaya ve stadın şartlarının düzeltilmesine ihtiyacımız var" dedi. Bandırmaspor taraftarları da stadyum ile ilgili sıkıntılarını ve dileklerini T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) olan platform üzerinden binlerce kayıt açarak Bandırma 17 Eylül Stadı ile ilgili isteklerini dile getirdi. (İHA)