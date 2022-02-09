Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 heyecanı devam ediyor. Spor Toto 1. Lig'de zirve hattında bulunan Bandırmaspor ile Süper Lig 'de 4 maçtır kazanamayan Sivasspor , çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16'dan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlandı. 5. turda Bandırma, Yeni Malatyaspor'u 3-2 ile geçti. Sivasspor ise Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bandırmaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bandırmaspor-Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Bandırmaspor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 3. turdan giren giren Bandırmaspor, Çankaya FK'yı 2-0'la geçti. 4. turda Şanlıurfaspor'u 5-0 mağlup eden Ban-Ban, 5. turda Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 3-2'lik üstünlük sağladı ve Son 16'ya yükseldi.

Sivasspor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 5. turdan giren giren Sivasspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek Son 16 bileti almayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.