Bandırmaspor, sezona iddialı başlayacak

Onur Göçmez, AA muhabirine, geçen sezon zor şartlara rağmen adından söz ettiren bir takım olduklarını vurguladı.

Son maç biter bitmez 2021-2022 dönemi için çalışmalara başladıklarını belirten Göçmez, "Takımı gençleştirdik, gelecek vadeden isimleri kadromuza kattık. İnanıyorum ki futbolcularımız gerçek performanslarını ortaya koyduklarında Bandırmaspor’u önemli yerlere taşıyacaklar. Eksiklerimiz oldukça da tamamlıyoruz." dedi.

Göçmez, sezonun zorlu geçeceğinin bilincinde olduklarını, çalışmalarını hep bu ciddiyetle yürüttüklerini anlattı.

TFF 1. Lig’e yeniden yükselmelerinin ardından geçen sezonu ısınma sezonu olarak gördüklerini ifade eden Göçmez, şöyle konuştu:

"Daha öğreneceğimiz çok şey var. Öğrenmeye ve anlamaya her zaman açık olduk. Tüm Bandırma da buna şahit, çok büyük emeklerle ve fedakarlıklarla bu takımı buraya getirdik. Başarısızlığa, en çok da pes etmeye tahammülüm yok. Bu mücadelede canımızı dişimize takıyoruz, takım da sahada bunun mücadelesini verecek. Sahada ümitsizliği, 1 saniye bile olsa yılgınlığı kabul edemem. Kazanma hırsı üst düzeyde, hiç pes etmeyen, seyir zevki yüksek Bandırmaspor, rakibine de saygılı bir takım olacaktır."

Onur Göçmez, tesisleşme ve altyapı çalışmalarına da önem verdiklerini sözlerine ekledi.