Bandırmaspor-Pendikspor maç sonucu: 1 - 0

Spor Toto 1'inci Lig'in 18’inci haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
11’inci dakikada sağ kanattan hareketlenen Kappel’in ortasına Rosario’nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
14’üncü dakikada orta sahada Mustafa Saymak’ın kaptırdığı topla hızlı hücuma kalkan Pendikspor’da ceza sahasının dışında topla buluşan Gökcan’ın vuruşunu kaleci Gkelios güçlükle çeldi.
40’ıncı dakikada Atabey Çiçek, Berkay’ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay penaltı noktasını gösterdi. Atabey’in kullandığı penaltı atışında kaleci Burak gole izin vermedi.
90+5’inci dakikada Bandırmaspor öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Kerim Avcı, ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Murat Şener, Emir Eray Eyisoy
BANDIRMASPOR: Gkelios - Fatih Kurucuk, Mulumba, Mustafa Saymak (Dk. 54 Kerim Avcı), Atabey Çiçek (Dk. 67 Dembele), Koutroumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Manos), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 85 Oğuz Kaan Güçtekin), Caner Hüseyin Bağ (Dk.67 Sedat Şahintürk)
PENDİKSPOR: Burak Öğür - Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Kappel (Dk. 82 Ahmet Yazar), Regattin (Dk. 82 Muhammed Akarslan), Berkay Sülüngöz, Hasan Kılıç (Dk.73 Enes Keskin), Rogerio (Dk. 69 Görkem), Mesut Özdemir, Erhan Kara (Dk.69 Ferhat Öztorun), Gökcan Kaya
GOL: Dk. 90+5 Kerim Avcı (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Kappel (Pendikspor)